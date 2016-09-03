Özbek lider Kerimov, toprağa verildi

Geçirdiği inme sonucu 78 yaşında yaşamını yitiren 78 yaşında yaşamını yitiren Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, doğum yeri Semarkant'ta on binlerce kişinin katıldığı bir törenle toprağa verildi.

Kerimov: Demir yumruklu Özbek lider

Kortejin başkent Taşkent'ten geçişi sırasında yollara dizilen binlerce kişi Kerimov'un tabutuna çiçek attı.

27 yıl iktidarda kalan ve Asya'nın en otokratik liderlerinden liderlerinden biri olarak kabul edilen Kerimov, insan hakları grupları tarafından baskıcı bir yönetim kurmakla suçlanıyordu.

Kerimov'un ölümü nedeniyle ülkede üç gün yas ilan edilmişti.

Kerimov'un ölüm haberiyle ilgili resmi açıklama Cuma gecesi yapıldı.

Ancak Başbakan Binali Yıldırım, bu açıklamadan saatler önce canlı yayında Kerimov'un öldüğünü söyledi.

Daha sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı da benzer bir açıklama yaptı.

Resmi açıklamada, Kerimov'un geçen hafta sonunda ağır bir inme geçirdiği ve bilincinin yeri gelmediği belirtildi.

Kalbi ikinci kez duran Kerimov'un hayata döndürülemediği kaydedildi.