-ÖZBEK: KARAR BEKLENTİMİZE YANIT VERMİYOR ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, ''Bizim beklentilerimize, bizim Anayasa'ya aykırı gördüğümüz noktalar itibariyle ileri sürdüğümüz hususlara, tam yanıt veren bir iptal değil'' dedi. Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa değişikliğine ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararı yayınlanmadan net tespitlerde bulunmanın doğru olmayacağını ifade eden Özbek, ''Bir hukukçu olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygılı olmak zorundayız. Bizim beklentilerimize, bizim Anayasa'ya aykırı gördüğümüz noktalar itibariyle ileri sürdüğümüz hususlara tam yanıt veren bir iptal değil'' diye konuştu. Anayasa değişikliği taslağının ilk ortaya çıktığında da ''taslağın pazarlık marjları içerdiğini'' dile getirdiğini anımsatan Özbek, bu ifadesinin ardından TBMM'nin HSYK'ya üye seçmesine ilişkin hükmün taslaktan çıkarıldığını söyledi. Kadir Özbek, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği cümlelerin ''insanların seçme haklarının engellenmesi, kısıtlanmasına açık aykırılık teşkil eden noktalar'' olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Sadece bunları öne çıkarılarak verilmiş bir iptal kararı. Yürütmenin yargı üzerindeki örtülü, bağlantılı irtibat noktaları dikkate alınmamış. İptal edilen cümlelerin Anayasa ve kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu gözetilmemiştir. Karar, bizim beklentilerimize cevap veremez noktada oldu. Sadece herkesin 'böyle olur mu, bu kadar da olur mu' diyebileceği noktaları seçerek bir iptal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti ilkelerinin ihlali noktasında bir yaklaşımı olmadığını görüyoruz.'' HSYK Başkanvekili Özbek, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından Anayasa değişikliği paketinin referanduma gideceğine işaret ederek, milletin vereceği karara da herkesin saygılı olmasını istedi.