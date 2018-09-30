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Özbek kadın, 3 bıçak darbesiyle öldürüldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Özbekistan uyruklu Khomedova Mekhrİbonİ (33), 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

30 Eylül 2018 21:53

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, Özbekistan uyruklu Khomedova Mekhrİbonİ (33), 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen Yaşar U. (55) polise giderek teslim oldu.
Özbek uyruklu Khomedova Mekhriboni, bugün saat 16.00 sıralarında, Mithatpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde oturduğu apartmanın önünde yerde kanlar içinde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 3 yerinden bıçaklanan kadının, ağır yaralandığı belirlendi. Mekhriboni, ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken, aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi. Kadının cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.
Bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelen ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar U., cinayeti kendisinin işlediğini söyleyip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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