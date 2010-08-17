-ÖZBEK İSLAM HAREKETİ ÖRGÜTÜ LİDERİ YULDAŞEV ÖLDÜ LONDRA (A.A) - 17.08.2010 - Taliban ve El Kaide bağlantılı Özbekistan İslam Hareketi Örgütü'nün (ÖİH) lideri Tahir Yuldaşev'in öldüğü bildirildi. SITE İstihbarat Grubu adlı Amerikan izleme kuruluşu, daha önce pekçok kez öldüğü iddiası ortaya atılan Yuldaşev'in ölümünün, bu kez ÖİH tarafından duyurulduğunu ve örgüte bağlı bir internet sitesinde, Yuldaşev'e ait olduğu söylenen sakallı bir kişinin cesedinin fotoğraflarının yer aldığını kaydetti. İnternet sitesinde, Yuldaşev'in sadece öldürüldüğü belirtildi ancak ayrıntılı bilgi verilmedi. ÖİH lideri Yuldaşev'in, ilk önce 2009 yılında Pakistan-Afganistan sınırında, Amerikan insansız uçaklarının saldırısında öldüğü iddia edilmişti. Örgüt, liderlerinin yaşadığını gösteren video görüntülerini yayınlayarak bu iddiayı yalanlamıştı. Yuldaşev'in liderliğinde ülkede İslami bir yönetim arayışındaki örgüt, Sovyetler Birliği'nin dağılması öncesi ve sonrasında da ülkedeki komünist yönetime karşı baş kaldırmıştı. Tahir Yuldaşev'e bağlı güçler 2001 yılında ABD'nin Afganistan'ı işgali sırasında Taliban'ın yanında yer almış ve Taliban'ın devrilmesinin ardından Pakistan'ın Veziristan bölgesine kaçmıştı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 1999 yılında düzenlenen bir dizi bombalı saldırının sorumlusu olmakla suçlanan Yuldaşev, gıyabında ölüm cezasına çarptırılmıştı. Orta Asya ülkelerinin hükümetleri de ÖİH'nin, ABD'nin Afganistan'daki güçlerine Orta Asya'dan lojistik destek yolu açılmasının ardından Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'da da bir dizi silahlı çatışmaya girdiği yönünde suçlamalarda bulunmuşlardı.