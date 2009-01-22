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Özbek: Hukuk devletinin olmadığı görünüyor

Özbek gözaltına alınırken 'Ergenekon'dan tutuklanıyoruz. Bunlar hukuk devletinin olmadığını gösteriyor' dedi.

22 Ocak 2009 02:00

Özbek gözaltına alınırken 'Ergenekon'dan tutuklanıyoruz. Bunlar hukuk devletinin olmadığını gösteriyor' dedi.

Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Muharrem Aslıyüce ve Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mecit Hazır ve Süleyman Erdinç sağlık kontrolünden geçirildi.

Özbek ve beraberindekiler Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mustafa Özbek, gazetecilerin soruları üzerine, "Ergenekon'dan tutuklanıyoruz. Bunlar hukuk devletinin olmadığını gösteriyor" dedi.

Özbek, "Bir sendikacı olarak Ergenekon ile ne bağlantınız var?" şeklindeki soruya da "Hukuksuzluk" yanıtını verdi.

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