Özbek, Göksel, İnanç ve 4 kişi adliyede

Ergenekon soruşturması Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek araştırmacı Erhan Göksel ve Gazeteci Ünal İnanç’ın aralarında bulunduğu 7 kişi Adliye’ye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Mecit Hazır, Genel Sekreteri Muharrem Aslıyüce, Genel Başkan Yardımcısı ve Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak, ile sendika çalışanı olduğu öne sürülen Süleyman Erdinç, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.



Adliyeye polis minibüsüyle getirilen bu kişiler, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan içeri alındı.



Özbak ve 4 sendikacının ardından gözaltına alınan araştırmacı Erhan Göksel de, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Göksel ve polis memuru Murat Ç, daha sonra polis minibüsüyle adliyeye ulaştırıldı.



Öğleden sonra ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Gazeteci Ünal İnanç, polise ait sivil plakalı bir otomobille Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne ulaştırıldı. İnanç, hakim ve savcıların kullandığı kapıdan adliye binasına alındı.

