-Özbek: ''FB ve Yıldırım'ın başarılı performansı fazla ileri gitmiş olarak bulundu'' İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Köksal Özbek, sarı-lacivertli kulübün ve Başkan Aziz Yıldırım'ın başarılı performansının, dış kaynaklı çevreler tarafından fazla ileri gitmiş olarak bulunduğunu, Fenerbahçe için törpüleme hareketi yapıldığını savundu. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde Fenerbahçe'nin yaşadıkları ve yönetim kurulunun süreçte aldığı kararlarla ile ilgili Özbek, yaşananlara karşı alınacak en güzel önlemin bütün Fenerbahçelilerin dik durması olacağını ifade etti. Özbek, ''Tahmin ettiğim kadarıyla gerek Fenerbahçe'nin gerekse Aziz Yıldırım'ın çok başarılı performansı, belki dış kaynaklı çevreler tarafından kendilerince fazla ileri gitmiş olarak bulundu. Tahmin ediyorum biraz törpüleme hareketi yapıyorlar. Buna karşılık da tedbir tabii ki Fenerbahçelilerin elbirliği ile dik durmasından kaynaklanır. Fenerbahçeliler elbirliği ettikleri sürece ki, edeceklerdir, bu sıkıntılı süreç de atlatılacaktır inşallah'' ifadelerini kullandı. Soruşturma sürecinde özellikle son dönemde takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararın ardından tansiyon yükselirken, Köksal Özbek, yönetim kurulunun bazı kararlarda küçük gecikmeler yapmış olabileceğini, ancak alınması gereken tedbirlerin alındığını belirtti. Yönetim kurulunun süreci iyi yönetemediğine yönelik eleştirilerle ilgili de Özbek, ''Yöneticiler hepsi iyi niyetli, son derecede de üzüntülü durumdalar. Bazı kararlarda ufak gecikmeler yapmış olabilirler ancak gelinen aşama, alınması gereken tedbirleri aldıklarını gösteriyorlar. Ancak zamanlama olarak bazı kararları biraz geç almışlardır diye düşünen olabilir'' diye konuştu. Köksal Özbek, ''Başkan Aziz Yıldırım'ın istifa etmesinin soruşturma sürecinde Fenerbahçe'nin yararına olacağı'' yönündeki yorumlarla ilgili olarak da ''İstifa etmediği sürece, kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığı sürece başkanımız olmaya devam edecektir'' dedi.