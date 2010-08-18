-ÖZBEK: DAVALARA MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLAMAZ ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, ''Hiçbir HSYK üyesinin devam eden davalara müdahalesi söz konusu olamaz'' dedi. Özbek, Adalet Bakanlığının açıklamasının HSYK'nın seçilmiş üyelerince değerlendirildiğini söyledi. İlerleyen saatlerde bir açıklama yapabileceklerini belirten Özbek, ''Hiçbir HSYK üyesinin devam eden davalara müdahalesi söz konusu olamaz'' diye konuştu. Özbek, kurulun şu anda, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman toplantılara katılmadığı için çalışamadığını ifade etti.