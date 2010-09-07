-ÖZBEK: DAHA ÖNCEKİ 12 EYLÜLDEN DAHA İYİ OLUR ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, referandum ile ilgili ''Herhalde daha önceki 12 Eylülden daha iyi olacağını tahmin ediyorum'' dedi. Adli Yıl açılışı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan Özbek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özbek, yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlı olmasını dileyerek, yeni adli yılda umutlarının devam ettiğini söyledi. Bir gazetecinin, ''13 Eylülde nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız?'' sorusuna Özbek, ''Herhalde daha önceki 12 Eylülden daha iyi olacağını tahmin ediyorum. İyi olacaktır, umutlarınızı kesmeyin. Hem yargı teşkilatı açısından hem de milletimiz açısından önümüzdeki bir çok sorunun aşılması gerekiyor. İnşallah daha iyi günlere gideceğiz. Beklentilerimiz ortada'' yanıtını verdi. Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan da her adli yıl açılışında genellikle yargının sorunlarının konuşulduğunu, çözüm önerileri üzerinde durulduğunu, ancak bu yıl Türkiye'de farklı bir iklim olduğunu söyledi. Tarhan, şöyle konuştu: ''YARSAV, yargının kimsenin arka bahçesi olmama konusundaki mücadelesini sürdürecektir. Bu mücadeleye karşı biz saygı duyulmasını istiyoruz. Bizim verdiğimiz mücadele darbelere karşı bir mücadeledir, bir sivil darbeye karşı mücadeledir. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Bize saygı duymayanlarla birlikte olmamayı düşünüyoruz.'' Tarhan, bir soru üzerine, ortam dinlemelerinin tam bir hukuk katliamı olduğunu söyledi. Hukuka ağır bir saldırı olduğunu öne süren Tarhan, ''Karanlık ve kirli kulaklar tarafından yapılan bu ortam dinlemelerini, haince, alçakça, aslında bir hamam böceği tavrı olarak nitelendiriyorum. Hiç bir demokraside, evrensel hukukta bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hukuksuzdur, içeriğini asla tartışmıyoruz'' diye konuştu.