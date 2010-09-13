-ÖZBEK: "BUGÜNKÜ NOKTA DÜNDEN DAHA GERİDEDİR" ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, halkın çoğunluğunun tercihi nedeniyle "söyleyecek bir şeylerinin kalmadığını" belirterek, "İsterdik ki hukuk devleti ilkesi zedelenmesin, yargı daha bağımsız olsun ama bundan sonra bulunduğumuz bugünkü nokta dünden daha geride bir noktadır'' dedi. HSYK girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, referandum sonuçlarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine yüzde 58'lik bir oranla ''evet'' sonucu çıkmasını beklemediklerini söyledi. Özbek, yasal düzenlemenin kendilerini ve hukuk devletini ilgilendirmesi nedeniyle taraf olma durumunda kaldıklarını ifade ederek, ''bu zaman diliminde çok ağır, zaman zaman çok acımasız bir kampanya dönemi yaşadıklarını'' belirtti. Bu dönemde yapılması gereken neyse onu yapmaya çalıştıklarını kaydeden Özbek, ''Bundan sonra halkımızın çoğunluğunun tercihi bu yönde olduğuna göre fazla söyleyebilecek bir şeyimiz de kalmadı demektir'' diye konuştu. Referandum süresince ne halka ne de basına gerçek dışı bir şey söylemediklerini ifade eden Özbek, yargıç disiplini içerisinde hareket etmeye çalıştıklarını belirtti. Özbek, bir gazetecinin ''Yeni anayasa uzlaşmayla çıkar mı sizce?'' sorusuna ''Geçmişteki uygulamaya bakarsak fazla umutlu olduğumu söyleyemem, o çalışmanın tarafı olup olmayacağımızı şimdiden söyleme imkanımız yok'' yanıtını verdi. ''Türkiye'yi bundan sonra nasıl günler bekliyor?'' sorusu üzerine Özbek, ''İsterdik ki hukuk devleti ilkesi zedelenmesin, yargı daha bağımsız olsun ama bundan sonra bulunduğumuz bugünkü nokta dünden daha geride bir noktadır'' dedi. HSYK'da sonuçlandırmaları gereken işler bulunduğuna işaret eden Özbek, referandumun ardından HSYK'da yapılması öngörülen düzenlemeler hayata geçirilinceye kadar çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Özbek, bir başka soru üzerine de geçici maddeye göre yeni yapının bir ay içerisinde oluşturulması gerektiğini ancak nasıl hareket edileceğini bilmediğini sözlerine ekledi.