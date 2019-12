Özbay yine sahnede

Mehmet Özbay, Abdullah Çatlı’ya sahte kimlik sağlayan kişi olarak Susurluk skandalında gündeme gelmişti. Şimdi Tuncay Güney’i Amerika’da karşılayan isim olarak gündeme geldi. Ancak ne hakkında arama var ne de nüfus kaydı



“Susurluk” olayının kilit ismi Abdullah Çatlı’ya kimliğini veren Mehmet Özbay, Ergenekon olayıyla yeniden sahneye çıktı. Ergenekon soruşturmasının kilit ismi Tuncay Güney’in, Amerika’da kendisini Mehmet Özbay’ın karşıladığını öne sürmesi, 12 yıl sonra, yeniden “Mehmet Özbay kimdir?” sorusunu gündeme getirdi.

Susurluk soruşturması sırasında “maliye müfettişi” ve “emniyet uzmanı” belgelerinden, Chicago ve Londra’dan alınan sahte pasaportlara kadar her türlü “kimlik” bilgileriyle gündeme gelen Susurluk’un “görünmez” adamı Mehmet Özbay’a 12 yıldır ulaşılamıyor.

Özbay hakkında bugüne kadar hiç arama kararının çıkarılmamış olduğu da anlaşıldı.



Nüfus kaydı kayıp



3 Kasım 1996’daki Susurluk kazasında ölen ve İnterpol tarafından aranan Abdullah Çatlı’nın yıllarca “Mehmet Özbay” sahte kimliğini kullandığı ve kimlik bilgilerinin de o tarihlerde Londra’da yaşadığı iddia edilen Urfalı Mehmet Özbay’a ait olduğu belirlendi. Susurluk kazası sonrası 1996’da Özbay’ın kendisine değil ama Suruç nüfusuna kayıtlı olduğuna ilişkin bütün kimlik bilgilerine ulaşıldı. Ancak Özbay’ın şimdi ne Suruç’ta ne de daha sonra nüfus kaydını aldırdığı Birecik’te kaydı var.



Michal Bay mı oldu?



Mehmet Özbay adında bir kişinin 2006’da Jackson County’nin Jefferson şehrinde mahkemeye başvurarak kimliğini “Michal Bay” olarak değiştirdiği, Ocak 2007’de bu kimlikle Türkiye’ye giriş yaptığı ve Ceylan Intercontinental Otel’de kaldığı öne sürüldü.



Drej Ali tanıştırdı



Mehmet Özbay, Susurluk davasında yargılanan Korkut Eken’in bir dönem MİT’e çalıştığını iddia ettiği, bugün Ergenekon davasının sanıklarından Urfalı “Drej Ali” lakaplı Ali Yasak’ın yakın arkadaşı. Abdullah Çatlı ile Özbay’ı, Susurluk davacısının sanıklarından Yaşar Öz ile Ali Yasak’ın tanıştırdığı öne sürüldü. Özbay, Çatlı ile ilişkilerini sadece kimliği vererek değil, iş ortaklığı yaparak da sürdürdü.



Güney’i karşıladı iddiası



Mehmet Özbay, 12 yıl sonra Ergenekon davasının önemli ismi olan ve bir dönem MİT’teki Kontr Terör Merkezi’nce kadrosuz eleman olarak çalıştığı öne sürülen Tuncay Güney’in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Güney, Özbay’ın yakın arkadaşı olduğu öne sürülen Drej Ali’yi, Amerika’ya giderken “cebine para koyan kişi” olarak açıklamıştı. Güney, 2001 Temmuz’unda gittiği New York’ta önce Manhattan, 301 East, 94 Street adresindeki The Marmara Oteli’ne yerleştirildiğini, İngiliz vatandaşı Urfalı işadamı Mehmet Özbay’ın kendisini karşıladığını ve otelde hiç para ödemediklerini söylemişti. Otel yetkilileri iddiayı yalanlarken Özbay’ın izine yine rastlanamamıştı.



İsmindeki ‘a’ harfi ‘e’ye döndü



Susurluk kazasında ölen Çatlı’nın üzerinden 22.11.1994 tarihinde Chicago Başkonsolosluğu’nca verilmiş 775552 sayılı nüfus cüzdanının örneği çıktı. Mehmet Özbay’ın “kayıp beyanıyla" yurtdışında emniyet yazışması olmaksızın daha önce üç kez pasaport aldığı anlaşıldı.

16 Ekim 1961 Şanlıurfa Suruç doğumlu olan Özbay, ABD’deki yazışmalarında soyadındaki “a” harfini, birçok kez “e” diye değiştirdi. Resmi belgelerde ABD vatandaşı Mary Jane Ripp ile evlilik yaparak “Green Card” sahibi olduğunu beyan etti. Özbay dördüncü pasaportu için yaptığı başvuru sırasında adındaki ve imzasındaki “a” harfini, “e” olarak değiştirdi.



Mehmet Özbay ile Abdullah Çatlı iş ortaklığı



Mehmet Özbay’la ilgili olarak geçmişte birçok iddia gündeme geldi. Özbay’ın 1980 sonrası Londra’da yaşadığı öne sürülse de Susurluk’ta adı sıkça geçen Turgay Maraşlı ile “Pizzadays” adında bir pizza dükkânı açtığı ama asıl ortağının Maraşlı değil, Abdullah Çatlı olduğu gündeme geldi.

1994’te de İstanbul Bahçeşehir’de, Mehmet Özbay’ın Ali Yasak ve akrabası Nihat Yasak’la “Cafe Citron” adında bir işyeri açtığı ve hemen sonrasında burayı devrettiği de biliniyor.

Susurluk kazası sonrası Mehmet Özbay, Soli Ovadya adlı Musevi bir kadınla JAPET adlı bir şirketin ortağı olarak da gündeme geldi.