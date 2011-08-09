-ÖZAYDINLI'NIN İFADESİNE BAŞVURULDU İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı'nın savcılıkça ifadesine başvuruldu. Avukatlarıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Murat Özaydınlı, burada futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüştü. Savcılıkta 2 saat süresince ifadesine başvurulan Özaydınlı, daha sonra adliyeden ayrıldı. Basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlamayan ve avukatlarıyla özel otomobiline binerek adliyeden ayrılan Aydınlı'nın avukatlarından biri, gazetecilere ''Savcı, Murat Aydınlı'nın bilgisine başvurdu'' dedi.