-ÖZAYDINLI SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında emniyete gelen ve yeniden sağlık kontrolünden geçirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Murat Özaydınlı, özel aracıyla hastaneden ayrıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldikten sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Özaydınlı'ya, ikinci kez getirildiği hastanede tekrar sağlık kontrolü yapıldı. Özaydınlı, daha sonra özel aracıyla hastaneden ayrıldı. Özaydınlı'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.