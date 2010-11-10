-ÖZAT'TAN YÖNETİME BİR GÜN SÜRE ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, ''Ankaragücü yönetimi basında maaşımın ödendiğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıklamazsa, yarın belgelerle her şeyi açıklayacağım'' dedi. Özat, Saray Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, basında maaşının ödendiği konusundaki haberlere ilişkin Ankaragücü yönetiminin yarına kadar bir 'yalanlama' yapmaması halinde, kendisinin durumu yarın belgelerle basına açıklayacağını söyledi. Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek'e olan sevgisi ve saygısı nedeniyle bugüne kadar haksızlıklar ve yıpratmalar konusunda hiçbir açıklama yapmadığını belirten Özat, ''Yine de hiçbir şekilde açıklama yapmayacaktım. Ancak yöneticilerimizden Ayhan Atalay'ın 'maaşını verdiğimiz adamlar benim hakkımda konuşamazlar' sözü üzerine 11 aydır maaşımızı alamadığımızı açıklamak zorunda kaldım. Ankaragücü yönetimi basında maaşımın ödendiğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıklamazsa, yarın belgelerle her şeyi açıklayacağım'' diye konuştu.