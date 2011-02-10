-ÖZAT'IN 5 MAÇLIK CEZASI 4 MAÇA İNDİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.02.2011 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, Manisaspor maçında bir taraftarla yaşadığı olayla ilgili olarak PFDK tarafından verilen 5 maçlık cezayı 4 maça indirdi. Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, talep üzerine yapılan duruşmada Ümit Özat'ın vekili Av. Kemal Kapulluoğlu'nun sözlü açıklamalarını dinledi. Kurul, cezaya yapılan itirazı görüşerek, ''Verilen 5 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazın kısmen kabulü ile teknik sorumlunun eyleminin niteliği ve olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT madde 44 kapsamında nitelendirilmesine ve cezanın 4 resmi müsabakadan men cezası şeklinde (Mehmet Doğan'ın cezanın onanması gerektiği şeklindeki karşı oyu ile) oy çokluğuyla düzeltilerek onanmasına'' kararını verdi. Kurul ayrıca, aynı maçla ilgili olarak Ankaragücü tarafından, PFDK tarafından verilen 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezasına yapılan itirazı ise reddetti. Tahkim Kurulu toplantıda, taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle, Fenerbahçe'nin PFDK tarafından verilen 120 bin liralık para cezasına yaptığı itirazı da reddetti. Kurul, Denizlispor ile futbolcu Mehmet Çoğum ile arasında bulunan anlaşmazlığa da son noktayı koydu. Kurul, kulübün bu konuda yaptığı itirazı kısmen kabul ederken, oyuncunun fesih tazminatının net 132 bin lira olarak tespitine, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının bu şekilde değiştirilerek onanmasına karar verdi.