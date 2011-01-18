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Spor

ÖZAT:GRUPTAN ÇIKMA ŞANSIMIZ VAR ANKARA (A.A)

18 Ocak 2011 01:18

-ÖZAT:GRUPTAN ÇIKMA ŞANSIMIZ VAR ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Ziraat Türkiye Türkiye Kupası (C) Grubu'nda, sahasında Bucaspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nün teknik direktörü Ümit Özat, gruptan çıkma şanslarının sürdüğünü söyledi. Özat, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyunun hakiminin kendileri olduğunu vurgulayarak, ''Özellikle ilk 30 dakikada rakibi teslim aldık. İkinci yarının ortalarına doğru Bucaspor oyunda hakimiyeti ele geçirdi. Önemli pozisyonlar yakaladılar. Kupada iddiamız tabii ki sürüyor. Yeni Malatyaspor'u yendiğimiz takdirde gruptan çıkacağız'' dedi. Karşılaşmayı izlemeye gelen Ankaragücü taraftarlarına da seslenen Özat, ''Taraftarlar ne zaman düzelecek bilmiyorum. Federasyon rakip takıma küfür eden taraftara ceza veriyor da neden kendi antrenör ve oyuncularına küfür eden taraftarlara ceza vermiyor, anlayamıyorum. Bu terbiyesizliğin sonu ne zaman gelecek. Aslan ile maymun hikayesi gibi tellerin arkasından konuşmasınlar. Sezon sonunda bu taraftarın ne hali varsa görsün'' ifadelerini kullandı. -BUCASPOR CEPHESİ- Bucaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise kupadaki amaçlarının genç oyunculara deneyim kazandırmak olduğunu söyledi. Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Oyunun ilk yarısı çok dengede geçti. 60. dakikadan sonra oyunda kontrolü ele aldık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. İzmirli taraftarların bizim takımımızı desteklemesini bekliyorum. Bu takımın özelliklerini yansıtmaya devam edeceğiz. Kupada amacımız genç oyunculara deneyim kazandırmak. Takımımı şu anda iyi buluyorum. 1-2 takviye yaparsak daha iyi olacağız.''

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