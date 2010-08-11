-ÖZAT: ÜLKEYE MOURİNHO GELSE ELEŞTİRİRLER ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, Türkiye'de ayağına top sürmemiş insanların kendilerini eleştirdiğini belirterek, ''Bu ülkeye Mourinho gelse onu da eleştirirler'' dedi. Özat, Trabzonspor maçı hazırlıkları çerçevesinde yapılan antrenman sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ankaragücü olarak iyi bir takım olma yolunda ilerlediklerini söyledi. Sakat ve milli takımlara giden çok sayıda futbolcuları bulunduğunu kaydeden Özat, ''Cuma gününe kadar tam kadro çalışamayacağız. Bu da bize sıkıntı veriyor. Liglerin başlamasına 4 gün var. Gençlerbirliği maçında pozitif görüntü versek de takıma yeni yapılacak transferlerin uyum sürecini bir an evvel aşma adına en kısa zamanda gelmelerini bekliyoruz. Son olarak Gençlerbirliği ile oynadığımız hazırlık maçına geçen seneye göre 7 yeni oyuncuyla çıktık. Bu kadar yeni oyuncuyla, oynayacağınız sistemi ve felsefeyi oturtmak kolay bir şey değil. Beğendiğimiz ve hoşumuza gitmeyen anlar oldu. Bunları futbolcu arkadaşlarımızla konuşacağız'' diye konuştu. -''ÖNEMLİ OLAN DERSİ DERSTE ÖĞRENMEK''- Seyircisiz oynanacak Trabzonspor maçında kendisinin de cezalı olduğunun hatırlatılması üzerine Özat, şunları söyledi: ''Önemli olan dersi derste öğrenmek. Hafta içinde antrenmanlarda futbolcularınıza verdikleriniz önemli. Kulübede olmak da oyuncular için bir artı olabilir, ama hafta içi gerekli şeyleri vermediğiniz zaman bunun çok önemi olmaz. Siz, hafta içinde gerekenleri yaparsınız, gerisi sahaya çıkan oyunculara kalmıştır. Neyi yapıp, neyi yapmamaları gerektiğini anlatıp topu onların ayağına veriyoruz. İşin kötü tarafı, devre arasında soyunma odasına da giremeyecek olmam. Maç öncesinde veya devre arasında soyunma odasına girebilseydim daha iyi olacaktı.'' Özat, Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, ''Trabzonspor, Süper Kupa'yı kazanmanın moraliyle sahaya çıkacak. 2 senedir birarada oynayan bir takım. Bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Önemli olan bizim ne yapacağımız'' ifadelerini kullandı. -''AYAĞINA TOP SÜRMEMİŞ İNSANLAR FUTBOLLA İLGİLİ KONUŞUYOR''- Teknik direktörlüğe yeni başlayan birisi olarak sıkça eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine ise Özat, şöyle konuştu: ''Spor medyasını fazla takip etmiyorum. 20 yıldır bu işin içindeyim. Futbola ilk başladığım günden beri eleştiri var, futbolun içindeki son günüme kadar da olacak. İnsanların benim için ne düşündükleri değil, benim ne yapabileceğim önemli. Futbolculuk ve teknik adamlık çok farklı iki konu. Ama ikisinde de öğreneceğiniz ve öğreteceğiniz birtakım şeyler olabiliyor. Yıllarca futbolcuyken eleştirildim ama hep en üst seviyede eleştirildim. Teknik adamlığa gelince, kendimi çok fazla anlatmak istemiyorum. 3 tane teknik adamın yardımcılığını yaptım, yapmayabilirdim. Kimse bu işe yardımcılık yaparak ya da futbolcu olarak da başlamadı. Her iyi futbolcu başarılı antrenör olacak ya da hiç oynamayan başarısız olacak diye bir kural yok. Bu bir süreçtir. Herkesin sizi sevmesini, beğenmesini beklemek zaten normal olmaz. Bu ülkede kimler eleştirilmiyor ki, Fatih Terim ve Mustafa Denizli eleştiriliyor. Bu ülkeye Mourinho gelse onu da eleştirirler. Bizi eleştirmeleri çok önemli değil. Ama en azından bizi eleştirenlerin de bizim seviyemizde futbol oynamaları lazım, bizim seviyemize gelmeleri lazım. Ayağına top sürmemiş insanlar futbolla ilgili konuşuyor. Bu kadar gazetenin ve televizyonun olduğu yerde de bu normal.''