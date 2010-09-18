-ÖZAT: SKORA GÖRE DEĞERLENDİRMEMEK LAZIM ANKARA (A.A) - 18.09.2010 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, bugün seyircileriyle buluştukları maçta, nasıl kenetlendiklerini herkese gösterdiklerini söyledi. Kasımpaşa maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özat, maça iyi başlamadıklarını, ancak bolca pozisyon bulduklarını belirterek, ''Ankaragücü bu olmalı. Teknik heyetiyle, taraftarlarıyla, futbolcularıyla ve yöneticisiyle bir bütün olduk'' dedi. Özat, Beşiktaş maçında büyük şanssızlık yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Beşiktaş maçında birçok pozisyon yakaladık, ancak bunları şanssız bir şekilde değerlendiremedik. Beşiktaş gibi bir takımla deplasmanda oynayacaksın, bu kadar çok pozisyona gireceksin. Bu mümkün değildir. Ancak biz bunu başardık. O maçta büyük şanssızlık yaşadık. Takımları aldıkları sonuca göre değerlendirmemek lazım. Bu maçın böyle biteceğinin sinyallerini Beşiktaş maçında biz vermiştik. Önümüzdeki 3 maç, bizim ligdeki yerimizi belli edecek maçlar. Bundan sonraki maçlarda da çok gol pozisyona giren, göze hoş gelen maçlar izlettireceğiz.'' -KASIMPAŞA CEPHESİ- Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural da çok enteresan bir maç olduğunu ifade ederek, ''İyi başladık, çok gol pozisyonuna girdik. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlardan birinde topu kaybedince, golü yedik. Şanssız bir pozisyondu. İkinci yarıya iki oyuncu değiştirerek başladık. Ancak gördüğümüz 2 kırmızı karttan sonra skor da zaten 3-0 olmuştu. Son 10 dakika en azından farkın daha da artmaması için top saklamak zorunda kaldık. Böyle bir cendereden 3-0'lık skorla çıktığımız için şanslıyız'' diye konuştu. -NOTLAR- -Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Nihat Özdemir ile haftaya Ankaragücü ile karşılaşacak Gençlerbirliği Teknik Direktörü Thomas Doll ve yardımcısı Ralf Zumdick de izledi. -Maç sonrasında sarı-lacivertli ekibin futbolcuları, taraftarlara üstünde kulübün amblemi olan topları dağıttılar.