Özat 'ritm' bozukluğunu bile bile oynamış

Alman Birinci Ligi'nde (Bundesliga) 29 Ağustos'ta FC Köln'ün Karlsruhe ile oynadığı maçta fenalaşarak yere yığılan ve hala tıbbi kontrolleri devam eden Ümit Özat, FC Köln'ün takım doktoru tarafından Temmuz ayında kendisine kalp ritm bozukluğu teşhisi konulduğunu söyledi.





Ümit, Alman "Der Spiegel" dergisinde yer alan haberde, FC Köln'ün 3 takım doktorundan biri olan Jürgen Böhle'nin Temmuz ayında sezonun başındaki zorunlu sağlık kontrolleri sırasında kendisinde kalp ritm bozukluğunu teşhis ettiğini ve bunun üzerine Köln'deki bir kalp uzmanına gönderdiğini belirtti.



Kalp uzmanın kendisinde dikkat çekecek bir şey bulamadığını ve sadece diş çürüklerini gidermesini tavsiye ettiğini ifade eden Ümit, bu tavsiyeye uyduğunu ve söz konusu maça kadar kalbinin kontrol edilmediğini söyledi.



Ümit, her karşılaşma öncesi takım doktorunun yanından geçerken kalbinde bir şey olup olmadığını sorduğunu, doktorun da her zaman kendisine "problem yok" cevabı verdiğini kaydetti.



Haberde, daha önce bu anlatılanların konuşulmadığı, kulübün, tecrübeli futbolcunun sadece profesyonel hayatındaki bazı kurallara uymadığı izlenimi bıraktığını, takım doktoru Paul Klein'in kulübün internet sayfasına Ümit'in bu durumunun 'çok az yemek yediği veya çok az su içtiğinden kaynaklanabileceği' yönünde açıklama yaptığı hatırlatıldı.



Ümit'in fenalaştığı karşılaşmada dakikalarca yerde yattığı sırada teknik direktör Christoph Daum'un göz yaşlarını tutamadığı belirtilen haberde, ancak Daum'un yaz dönemi öncesinde Ümit'e kilo vermesini söylediğini, Ümit'in de Türkiye'den Köln'e döndüğünde 8 kilo kaybettiği ifade edildi.



Ümit, düştüğü durumdan dolayı bir suçlu aramadığını, yılın başında ateşi olmasına rağmen ara vermeme kararı aldığını belirterek, "Bu hata ise, o zaman bu benim hatamdır" dedi.



Haberde, Hannover'deki hastanede teşhis ettikleri kalp kası iltihabı bulgularını ABD'de incelettiren Ümit'in yeniden futbol oynamak istediği belirtildi.



Köln'de yayınlanan "Express" gazetesine açıklama yapan doktor Böhle, "Ümit öyle söylemişse, o zaman yanlış değildir" şeklinde konuştu. Saarbrücken üniversite hastanesi doktoru Wilfrid Kindermann, bir sporcunun grip olması durumunda antrenmanlara çıkmayarak ara vermesi gerektiğini, her türlü sportif çabanın virüsün kalpte kalmasına yol açabileceğini kaydetti.