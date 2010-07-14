-ÖZAT: KADROMUZA MUTLAKA 4 TAKVİYE GEREKİYOR ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, kadrolarına 4 takviye gerektiğini belirterek, ''İlk yarıyı ilk 8 arasında bitirirsek ve devre arasında gerekli takviyeleri de yaparsak, ligi ilk 5 arasında tamamlarız'' dedi. Sezon hazırlıklarının ilk devre çalışmasını Ankara'daki tesislerinde sürdüren sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ümit Özat, ''Şu ana kadar çalışmalarımız çok olumlu ve istediğimiz gibi gidiyor. Ancak futbolda başarılı olmanın yolu iyi plan ve program yapmaktan geçiyor. Siz planınızı ve programınızı doğru bir şekilde yaparsanız, başarı kendiliğinde gelir. Biz de şimdilik bunu yapıyoruz'' dedi. Özat, 22 kişilik bir kadroyla sezona hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, ''Ancak bu arkadaşlarımızı arasında kiraya vereceğimiz ve göndereceğimiz futbolcular da var. Bir takımın başarılı olması için, mutlaka her futbolcunun bir alternatifi olması lazım. Sakatlıkta veya cezada takımın eksik kalmaması için kadroya mutlaka 4 takviye gerekiyor. Bu konuda yönetime gerekli raporu verdim. Takviyelerimizin hepsi yabancı da olabilir, yerli de olabilir veya 2 yerli, 2 yabancı da olabilir'' diye konuştu. -HEDEF İLK 5'TE TAMAMLAMAK- Türkiye'de bütün başarısızlıkların temelinde, yapılan iddialı açıklamaların yattığını savunan Ümit Karan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başarı için önce plan, sonra doğru bir program ve iyi bir çalışma gerekir. Bütün bunlar olmadan hangi alanda olursa olsun, başarılı olmayı taahhüt eden hiçbir kişi başarıyı yakalayamaz. Biz de şimdilik önce iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi, ardından eksiklerimizi tamamlayarak ligi ilk 5 takım arasında bitirmeyi hedefliyoruz. Şayet ilk yarıyı ilk 8 takım arasında bitirirsek ve devre arasında gerekli takviyeleri de yaparsak, gerisi bizim elimizde... Ne kadar çok çalışırsak, hedefi yakalama şansımız o kadar artar.'' -AVRUPALI ANKARAGÜCÜ- Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ümit Özat, Almanya'nın FC Köln takımında hem futbolcu, hem antrenör olarak görev yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu: ''Avrupa'da iyi futbolun ve takım olmanın standardı bellidir. Türkiye'de de Ankaragücü Avrupa futbolu ve Avrupai takım standartlarını yakalama yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Bu konuda taraftarlarımız ve başkentli futbolseverler bize gerekli sabırı gösterirlerse, biz de onlara Avrupalı Ankaragücü'nü izleme şansını veririz.'' -ÖZAT: ''10. HAFTANIN SONUNDA İLK 8 TAKIM KOPAR''- Turkcell Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda ilk 10 hafta sonunda kopmaların yaşanacağına inandığını söyleyen Ümit Özat, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ligde bu sezon ilk 10 hafta sonunda üstteki 8 takım ile alttaki takımlar arasında kopma olacağını düşünüyorum. Çünkü bu iş bütçe işi, bu iş deneyim işi. Oturmuş takımlar daha büyük bütçelere sahip oldukları için çok iyi kadrolar kurabiliyorlar. Bu nedenle de lige yeni çıkan takımların ve kısıtlı bütçelere sahip takımların, hele ki borçlar yüzünden transfer yapamayan takımların, diğer takımlar karşısında pek şansı olacağı kanaatinde değilim.''