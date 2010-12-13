-ÖZAT: FENERBAHÇE TEMPOMUZA AYAK UYDURAMADI ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, ''60. dakikadan sonra oyunun kopacağını ve Fenerbahçe'nin tempomuza ayak uyduramayacağını söylemiştim'' dedi. Ümit Özat, 2-1 galip geldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir mücadele olduğunu belirterek, ''60. dakikadan sonra yaptığımız 2 değişiklikle oyunu kopardık, ancak 2-0 galip durumda olan bir takımın seyircisinin, takımın yanında olmasını beklerdim. Sahada böylesine onurlu mücadele veren futbolcularımızın böylesine kötü tezahüratı hak ettiğini sanmıyorum'' diye konuştu. Özat, ilk yarının son maçını haftaya oynayacaklarını ifade ederek, ''Şimdi önümüzde bir maç var. Yani bir 3 puanımız daha var. Ondan sonra kongreyi bekleyeceğim. Kongrenin durumuna göre devam edip etmeyeceğime karar verip, bunu size açıklayacağım'' dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise maça başlarken rakibin açıklarını iyi analiz etmek gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Rakibimizin handikaplarını bilerek hücum etmek doğru olur. Biz de ilk yarı bunu başarabildik, ancak bugün sahada 2 ayrı takım gibiydik. İlk yarıdaki takım bana göre sezonun en akılcı, en derli toplu, en sabırlı takımıydı. Tek eksiğimiz yakalanan pozisyonları değerlendirememekti. İkinci yarıda ise oyundaki bütünlüğümüzü kaybettik ve sert kontrataklarla kalemizde gol arayan rakibe fırsat verdik. İlk golden sonra oyundan koptuk, 2. gol oyunun kontrolünün tamamen rakibe geçmesine sebep oldu. 2. yarıdaki temel sıkıntımız oyunun disiplininden kopmamızdı. Bu da bize farklı döndü.'' -ANKARAGÜCÜ KULÜP BAŞKANI GÖKÇEK- Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, maç sonrası yaptığı açıklamada, teknik direktör Özat'ın kendilerine bu maçı alacakları yönünde büyük güvence verdiğini kaydederek, ''Fenerbahçe'yi avucunun içi gibi ezberlemiş bir hocaya sahibiz. Maç öncesi hocamız bize (rahat olun, bu maçı kazanacağız) demişti. Nitekim öyle de oldu'' dedi. Gökçek, Ankaragücü'ne geliş sebeplerinin coşkulu seyircisi olduğunu dile getirdi ve sözlerini şöyle tamamladı: ''Çok iyi bir alt yapıya kavuşturduğumuz, tıkır tıkır işleyen bir Ankaraspor'u, Ankaragücü'nün büyük taraftarı için elimizin tersiyle itip buraya geldik. Ancak bugün bazı taraftarların yaptığı olumsuz hareketler bizi çok üzdü. Ankaragücü içindeki bazı gruplar, takım için değil kendileri için çalışıyorlar. Eski alışkanlıklarını devam ettirmek istiyorlar. Bu kötü alışkanlıklara yönetim olarak izin vermeyeceğiz. Onların bir an önce bu alışkanlıklardan vazgeçmeleri gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde takımı 2-0 öndeyken hocayı ve yönetimi istifaya çağıran bir taraftar yoktur.''