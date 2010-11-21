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Spor

ÖZAT: EN SORUNSUZ TAKIMLA, EN SIKINTILI TAKIM MAÇ YAPTI ANKARA (A A)

21 Kasım 2010 22:10

-ÖZAT: EN SORUNSUZ TAKIMLA, EN SIKINTILI TAKIM MAÇ YAPTI ANKARA (A A) - 21.11.2010 - Ankaragücü Teknik Direktörü Ümit Özat, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının maddi manevi en sorunsuz takımla, maddi, manevi en sıkıntılı takımın karşılaşması olduğunu söyledi. Özat, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu sezonun en iyi maçlarından birisi olduğunu belirterek, ''Her 2 takım için de mücadele gücü yüksek, pozisyonu bol, gollü bir karşılaşma izlettik. Bu sezonun şu ana kadarki en güzel maçı oldu diyebilirim. Taraftarı olmayan, üzerlerinde hiçbir baskısı olmayan, maddi, manevi en rahat takım olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un futbolcuları ve teknik ekibi canla başla mücadele ediyor. Sorunsuz olan takım tabii ki sahada sadece futbol oynar, yani kafası dinçtir. Bugün sahada ligde maddi ve manevi yönden en sorunsuz takım ile maddi ve manevi en sıkıntılı takımın maçı vardı'' dedi. Mesleğe başladığı gün kendisine bir söz verdiğini bildiren Ümit Özat, ''Hakemler hakkında konuşmamaya söz verdim. Ancak ilerleyen haftalarda üst üste bariz hakem hatalarına kurban gittik. Ben hakkımızı aramak için konuşunca ceza alıyorum. Oysa soyunma odasında hakemin kafasını koparmaktan söz eden diğer takımların yöneticileri ve hocaları görmezden geliniyor. Yöneticimiz bana laf yetiştireceğine, hakemler karşısında takımımızın hakkını arasın'' diye konuştu. Özat, bir çok futbolcusunun sakat olduğunu ifade ederek, sakat futbolcuların takıma katılmasıyla 2. yarı daha iyi bir takım yaratacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise 2 etaplı bir maç olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Karşılaşmayı 2 etapta değerlendirmek lazım. Topun bizde daha çok kaldığı ilk yarıda pozisyon üretemedik. İkinci yarıda ise üst üste yediğimiz gollerle 2-0 geriye düştük, ancak oyunu bırakmadık ve skoru 2-2'ye getirerek, sahadan 1 puanla ayrıldık. Bizim takımın en büyük özelliği öne geçtiği maçları kaybetmiyor. Oysa bugün ilk kez 2-0 geriye düştüğümüz karşılaşmada oyunu çevirmeyi başardık. Bu olay bizim oyun karakterimize uygun değildi.''

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