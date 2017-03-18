Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Barcelonalı futbolcu Neymar'ın, kaybedilen topun ardından rakibini takip ettiğini belirterek "Ozan’ın yaptığını Messi’nin ya da Neymar’ın yaptığını görmüyorum ben. Barcelona top kaybettiyse ve Neymar yakındaysa takip ediyor rakibini. Sanırım Fenerbahçe’nin sezonunun özeti de, Ozan’la Neymar arasındaki farkta gizli" dedi.

Uğur Meleke'nin "Ozan'ın yaptığını Neymar yapmıyor" başlığıyla yayımlanan (18 Mart 2017) yazısı şöyle:

Cuma akşamı sinemaya gitmeyi tercih ettiyseniz, Kadıköy’deki maçı izleyemediyseniz, 90 dakikalık kayıtla filan hiç zaman kaybetmeyin.

Olan biteni anlamak için sadece Kocaman ve Advocaat’ın maç önü demeçlerini izlemeniz yeterli. Kocaman filmin sonunu en baştan söyledi zaten: Konya’nın duran toplarda zafiyeti var. Başakşehir’den iki golü böyle yediler. O yüzden geçen hafta yaptıkları gereksiz faulleri bu kez yapmadılar. Fenerbahçe orta sahada kazandığı toplarla süratli çıkıyor.

Konya rakibine bu fırsatı vermemek için önde bastı, yarım saatte iki gol ve direkte biten bir hücum da bu kazanılan toplarla geldi. İki teknik adamın maça hazırlığı konusundaki fark açık.

Sadece izliyor

Maçın kaderini etkileyen bir başka detay da, ilk yarıda sahada dolaşan kilolu bir gençti. 17’nci dakikada Fenerbahçe hücumdayken bir top kaptırıyor, Konyaspor 2 kişiyle, Bajiç ve Miloseviç’le kontra atağa çıkıyor. Bajiç driplingle hızlı hücumu başlatırken onunla aynı hizada bir Fenerbahçe formalı var.

Bajiç topu alıyor, sürüyor, Miloseviç’le paslaşıyor, golü atıyor. Atak başlarken yanında olan Ozan’sa, bu golü saha içinden izliyor sadece. Jogging temposunda...

Durarak ve düşünerek... Ozan’ın yaptığını Messi’nin ya da Neymar’ın yaptığını görmüyorum ben. Barcelona top kaybettiyse ve Neymar yakındaysa takip ediyor rakibini. Sanırım Fenerbahçe’nin sezonunun özeti de, Ozan’la Neymar arasındaki farkta gizli.