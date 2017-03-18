T24 LogoT24 Logo
Spor

"Ozan'ın yaptığını Neymar yapmıyor"

"Sanırım Fenerbahçe’nin sezonunun özeti de, Ozan’la Neymar arasındaki farkta gizli"

18 Mart 2017 18:27

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Barcelonalı futbolcu Neymar'ın, kaybedilen topun ardından rakibini takip ettiğini belirterek "Ozan’ın yaptığını Messi’nin ya da Neymar’ın yaptığını görmüyorum ben. Barcelona top kaybettiyse ve Neymar yakındaysa takip ediyor rakibini. Sanırım Fenerbahçe’nin sezonunun özeti de, Ozan’la Neymar arasındaki farkta gizli" dedi.

Uğur Meleke'nin "Ozan'ın yaptığını Neymar yapmıyor" başlığıyla yayımlanan (18 Mart 2017) yazısı şöyle:

Cuma akşamı sinemaya gitmeyi tercih ettiyseniz, Kadıköy’deki maçı izleyemediyseniz, 90 dakikalık kayıtla filan hiç zaman kaybetmeyin.

Olan biteni anlamak için sadece Kocaman ve Advocaat’ın maç önü demeçlerini izlemeniz yeterli. Kocaman filmin sonunu en baştan söyledi zaten: Konya’nın duran toplarda zafiyeti var. Başakşehir’den iki golü böyle yediler. O yüzden geçen hafta yaptıkları gereksiz faulleri bu kez yapmadılar. Fenerbahçe orta sahada kazandığı toplarla süratli çıkıyor.

Konya rakibine bu fırsatı vermemek için önde bastı, yarım saatte iki gol ve direkte biten bir hücum da bu kazanılan toplarla geldi. İki teknik adamın maça hazırlığı konusundaki fark açık.

Sadece izliyor

Maçın kaderini etkileyen bir başka detay da, ilk yarıda sahada dolaşan kilolu bir gençti. 17’nci dakikada Fenerbahçe hücumdayken bir top kaptırıyor, Konyaspor 2 kişiyle, Bajiç ve Miloseviç’le kontra atağa çıkıyor. Bajiç driplingle hızlı hücumu başlatırken onunla aynı hizada bir Fenerbahçe formalı var.

Bajiç topu alıyor, sürüyor, Miloseviç’le paslaşıyor, golü atıyor. Atak başlarken yanında olan Ozan’sa, bu golü saha içinden izliyor sadece. Jogging temposunda...

Durarak ve düşünerek... Ozan’ın yaptığını Messi’nin ya da Neymar’ın yaptığını görmüyorum ben. Barcelona top kaybettiyse ve Neymar yakındaysa takip ediyor rakibini. Sanırım Fenerbahçe’nin sezonunun özeti de, Ozan’la Neymar arasındaki farkta gizli.

ETİKETLER

Ozan TufanNeymarBarcelonaFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24