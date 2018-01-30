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Spor

Ozan Tufan'ın kaderi belli oluyor; ya kiralık ya da serbest

Genç oyuncu kulüp binasına gitti

30 Ocak 2018 17:09

Sarı lacivertli takımdaki belirsiz olan Ozan Tufan'ın durumu belli oluyor. Kulüp binasına çağrılan milli oyuncu, fesih görüşmeleri için Kadıköy'e gitti.

Hürriyet'in haberine göre; kendisinden kulüp bulunması istenen ve bulamayan 22 yaşındaki oyuncu feshin gerçekleşmesiyle boşta kalacak.

Milliyet gazetesinden Senad Ok'un aktardıkları ise şu şekilde; 

"Ozan Tufan'ın kulüpten ayrılması bugün resmileşiyor. Kiralık olarak Real Betis, Leganes yada Belçika kulübüne gidecek. Ama İspanyol kulüplerinden birine gitmesini bekliyorum çünkü İspanyolca dersleri alıyor."

Kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılacak olan genç oyuncunun kaderi, transfer dönemi bitene kadar belli olacak. 

 

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