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Spor

Ozan Tufan'dan Fenerbahçe değerlendirmesi: Bir kişiye yıkmak doğru değil

"Böyle bir kıvraklık, böyle bir kıpraklık olmaz"

08 Kasım 2017 11:45

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, takımın kötü gidişatını tek kişiye yüklemenin doğru olmadığını söyledi.

Milli Takım kampında bulunan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın devam kararı sonrasında açıklama yapan 22 yaşındaki milli futbolcu, "Bir kişiye suçu yıkmak doğru değil. Bence bir sorumlu varsa bütün takım sorumludur" dedi.

Vatan'da yer alan habere göre "Ben de milli takımdan dönünce arkadaşlarıma katılınca takımın durumunu oturup konuşacağız” diyen genç futbolcu, Milli Takım'ın durumunu da şöyle değerlendirdi:

“Milli takımda hazırlık maçlarının bizim adımıza, yeni jenerasyon adına iyi olacağını düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızı hem teknik ekip olarak analiz edeceklerini düşünüyorum. Bize iyi şeyler katacaklarını düşünüyorum. Teknik ekip olarak iyi analiz edeceklerdir. İkisi de zor maç olacak."

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