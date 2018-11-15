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Spor

Ozan Tufan'a sürpriz talip

Rus basınına göre Dinamo Moskova genç oyuncuyu istiyor

15 Kasım 2018 15:23

Rusya Premier Lig’de uzun süredir yaşadığı ekonomik krizden dolayı küçülmeye giden ve bu yıl da ligde kalmayı hedefleyen Dinamo Moskova, sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Yeni Şafak'ın Rus basınından aktardığı haberlere göre, Dinamo Moskova yönetimi ocak ayında Fenerbahçe’de gözden çıkarılan Ozan Tufan için sarı-lacivertli yönetim ile masaya oturarak genç futbolcunun bonservisinde makul bir indirim talep edecek. Dinamo Moskova futbolcu izleme ekibinin daha önceki milli maçlar ve Fenerbahçe’den takip ettiği Tufan’a sıcak baktığı, oyuncunun yaşının genç olması nedeniyle yeniden oynayarak form tutacağı yönünde yönetime rapor verdiği öne sürüldü.

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