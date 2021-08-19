Ozan Tufan, Watford ile anlaştı

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaştı.

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon takımda fazla şans bulamayan Ozan Tufan'a İngiltere'den transfer teklifi geldi. Premier Lig ekiplerinden Watford'un teklif yaptığı Ozan, transfer görüşmesi yapmak için Vitor Pereira'dan izin istedi ve antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe ile Watford, oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Premier Lig ekibi Fenerbahçe'ye 1 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonu olarak da iki takım 7.5 milyon Euro bedelde anlaşmaya vardı.