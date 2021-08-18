Ozan Tufan, Watford'a yakın

Ozan Tufan, “Bir gün İngiltere Premier Lig'de oynamak istiyorum” diye koyduğu hedefine çok yakın. Fenerbahçeli orta sahanın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford ile anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre teknik direktör Vitor Pereira'nın planları arasında yer almayan Ozan'ın menajeri, İngiliz kulüple el sıkıştı. Fenerbahçe yönetimi, transfer detayları için şartlarını Watford'a sundu. 2 milyon Euro kiralama bedeli isteyen sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu talep etti. Milli futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertliler harcama limitinde önemli bir kazanç elde edecek.