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Spor

Ozan Tufan U21'e gönderildi

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı U21 takımına gönderdi

28 Ağustos 2018 02:09

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - 

Fenerbahçe, Ozan Tufan\'ı U21 takımına gönderdi. 
Sarı-lacivertli kulüpte bir yandan transfer çalışmaları devam ederken takımda yer alması istenmeyen futbolcular da uzaklaştırılıyor. Fenerbahçe\'de istenileni veremeyen ve gönderilmesi gündemde olan Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübün U21 takımına dahil edildi. Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman döneminde de disiplinsiz hareketler sebebiyle kadro dışı bırakılan ve sonrasında affedilerek takıma dönen Ozan Tufan, satılabilir raporu verilmesinin ardından sportif direktör Damien Comolli\'nin aldığı karar ile bu sefer U21 takımına gönderildi. 

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