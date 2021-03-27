Ozan Tufan, şutlarının sırrını verdi!

Norveç maçına attığı 2 golle damga vuran Ozan Tufan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşan A Milli Takım, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya 2 gol birden atan Ozan Tufan damga vururken, millilerin diğer sayısı Çağlar Söyüncü'den geldi. Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenen milliler, böylece grupta 6 puanla lider duruma da yükseldi.

Teknik direktör Şenol Güneş, defans oyuncularından sakatlık sorunları bulunan Zeki Çelik ve Ozan Kabak'ın yerine Norveç karşısında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'a ilk 11'de fırsat verirken, diğer mevkilerdeki oyuncularında değişiklik yapmadı. Güneş, Norveç karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Şutlarla ilgili çalışıyorum, kendimi hazırlıyorum. Bunların meyvesini böyle maçlarda yiyorum. Çok mutluyum. Ben iki yönlü oynamayı seviyorum. Kendimi buna zorluyorum. İki yönlü oynamadığım zaman oynadığım futboldan keyif almıyorum. Arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum" dedi.