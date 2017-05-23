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Spor

Ozan Tufan serbest bırakıldı

Tufan'ın müşteki sıfatıyla ifadesinin alındığı belirtildi

23 Mayıs 2017 20:57

İstanbul'da düzenlenen kaçak lüks araç operasyonu kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan serbest bırakıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Ozan Tufan'ın yürütülen operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesinin alındığı belirtildi.

Ozan Tufan'ın ifadeye çağrılması sonrası futbolcuların otomobil tutkusu yeniden gündemde

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 101 şüpheliden 55'i hakkında ifadelerine başvurulmak üzere yakalama kararı çıkarıldı. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sigara kaçakçılığı nedeniyle bazı şüpheliler teknik takibe alındı. Bu sırada, lüks araçları yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiren şüphelilere ulaşıldı.

İfadeye çağırılan Ozan Tufan'ın görüntüsü sosyal medyada yayınlandı 

Soruşturmada yer alan 101 şüpheliden 46'sı hakkında gözaltı kararı, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da olduğu 55'i hakkında ise ifadelerine başvurmak üzere yakalama kararı çıkarıldı. 

 

Şikâyetçi olacak

 

Söz konusu lüks araçlardan birinin alıcısı olduğu öne sürülen Tufan, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. İfadesi alınan Tufan serbest bırakıldı. Fenerbahçeli futbolcu şüphelilerden şikayetçi olacağını duyurdu.

Soruşturma kapsamında ayrıca savcılığın talimatıyla lüks araçlara el konuldu.

Ozan Tufan'ın aracını, ülkeye kaçak yollarla araç sokan bu çeteden aldığı iddia ediliyor.

 

Fenerbahçe'den açıklama

 

Fenerbahçe resmi sitesinde Ozan Tufan'la ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada şöyle denildi: "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Ozan Tufan’ın, bu sabah saatlerinde, kaçakçılık üzerine İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yürütülen bir operasyon kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak yüzlerce kişinin ifadesinin alınacağı operasyon kapsamında Ozan Tufan, 2. el aldığı bir aracın ilk sahibinin, aracı vergilendirmesi ile ilgili sorularla muhatap olmuş, dosyada mağdur durumda olan futbolcumuz yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Müdürlüğü’nden ayrılmıştır."

23 Mayıs 2017- Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

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