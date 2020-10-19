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Dünya

Ozan Tufan: Pelkas'ın adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim

19 Ekim 2020 09:15

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'de performansıyla beğeni toplayan ve Pelkas'ın golünde asist yapan Ozan Tufan, maçın ardından açıklamalarıyla gündeme oturdu. Milli futbolcu, Pelkas'la ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Maçın ardından takım otobüsünde FB TV'ye konuşan Ozan kahkahalara boğularak "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu" dedi ve şunları anlattı:

"Pelkas'ın bir ara ismini unuttum. Çocuğa ' Yunanistan' diye seslendim. İsmini unuttum gerçekten. Caner abi de duydu o da gülmeye başladı maç içinde. Konsantrasyonumuz dağıldı. Ama neyse ki toparladık"

 

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