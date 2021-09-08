Ozan Tufan: Kötü bir Avrupa Şampiyonası'nın hâlâ etkisi altındayız

Milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maç için özür diledi.

"Söylenecek çok da bir şey yok." diyen Ozan Tufan, "Kötü ve ağır bir mağlubiyet. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Ben de yeni katıldım ama bu takımın kaptanlarından birisiyim. Sonradan girsem de benim de sorumluluğum var" dedi.

Ozan, "İsim vermeden ilerlemek istiyorum. Bu takım çok şeyler başardı. Beklenmedik yerlerde beklenmedik galibiyetler aldık. Ama bugün özelinde konuşursak beklemiyorduk. Çok üzücü bir şey oldu. Hemen bunu unutmamız lazım. Bu maçı unutup kilit maç Norveç karşılaşmasına odaklanmamız lazımdı. Çok genç bir kadroyuz. Kötü Avrupa Şampiyonası'nın etkisi altındayız. Umuyorum daha iyi yerlere geliriz." şeklinde konuştu.

Takım olarak kötü bir skor aldıklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Herkesten özür diliyoruz ama tek kişi üzerinden gitmemek gerekiyor. Sahada oynayan kişiler bizleriz. Bütün sorumluluk takıma ve herkese aittir. Bunu kendi aramızda konuşup analizini yapıp önümüzdeki maçlara konsantre olmaya çalışacağız." dedi.