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Spor

Ozan Tufan karakolluk oldu

Fenerbahçe'nin Hollanda yolculuğu olaylı başladı

07 Aralık 2016 19:15

Fenerbahçeli Ozan Tufan, Hollanda yolculuğu öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinden biriyle kavga etti. Güvenlik görevlisi havalimanındaki polis merkezine giderek milli futbolcudan şikâyetçi oldu.

Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’ın haberine göre, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Hollanda yolculuğu olaylı başladı.

Öğleden sonra Sabiha Gökçek Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket eden sarı lacivertli takımdan Ozan Tufan, havalimanındaki güvenlik görevlilerinden biriyle kavga etti.

Futbolcular kontrolden geçtiği sırada yaşanan kavganın neden çıktığı henüz öğrenilemedi. Son derece sinirli oldukları görülen Ozan Tufan ve güvenlikçi, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

Güvenlik görevlisi kavga sonrasında Sabiha Gökçek Havalimanı'ndaki polis karakoluna giderek Ozan Tufan'dan şikâyetçi oldu. Fenerbahçeli futbolcunun gözaltına alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve kafileyle birlikte Hollanda'ya gittiği belirtildi.

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