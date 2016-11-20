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Spor

Ozan Tufan kadrodan çıkarıldı

Dick Advocaat'ın ön liberoda Roman Neustadter'e görev vermesi bekleniyor

20 Kasım 2016 17:38

Bu akşam Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan derbi maçı kadrosundan çıkarıldı. 

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ancak genç futbolcu tedaviye hızlı şekilde yanıt verdi ve Galatasaray derbisi öncesinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Mehmet Topal'ın cezalı olması nedeniyle o bölgeyi doldurması beklenen Ozan'ın, son durumu belli oldu. Sabah tesislere giderek Hollandalı teknik adamla bir araya gelen Ozan Tufan, ağrılarının olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Advocaat, 'Tamam. Seni riske atmayalım. Önümüzdeki maçlarda görev alırsın" dediği öğrenildi. Bunun üzerine genç futbolcu Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldı. 

Mehmet Topal'ın sarı kart cezalısı olmasının ardından teknik direktör Dick Advocaat, sakatlığından kurtulan Ozan Tufan'ı, Josef de Souza'nın yanına koymayı planlıyordu. Ancak Ozan'ın tam olarak hazır olmaması nedeniyle Hollandalı teknik adamın, ön liberoda Roman Neustadter'e görev vermesi bekleniyor.

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