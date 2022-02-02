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Spor

Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe Kulübü’nün İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford’a kiraladığı Ozan Tufan’ın sarı-lacivertli takıma geri döneceği iddia edildi

02 Şubat 2022 14:03

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda takıma çağrılan milli futbolcu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

Watford'un kümede kalması şartıyla bonservisini alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan, öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek.

26 yaşındaki futbolcu İngiliz ekibi ile 9 resmi maçta görev aldı. (İHA)

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