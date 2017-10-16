Ozan Tufan: Çok tepki yedim ama böyle şeylerin üstesinden gelmek gerekiyor

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta 4. dakikada takımının ilk golünü atan Ozan Tufan, maç sonu "Yeri geldi çok tepki yedim ama böyle şeylerin üstesinden gelmek gerekiyor. Aykut hocam, yöneticiler ve takım arkadaşlarımın destekleri sayesinde özgüvenim yerine geldi" açıklamasını yaptı.

Yeni Malatyaspor karşısında attığı golün yanı sıra oyunu, hırsı ve konsantrasyonuyla da dikkati çeken milli futbolcu, derbi öncesi aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Ozan Tufan, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Aykut hocam ve yöneticilerle birlikte, gösterdikleri destekle birlikte kendimi ön plana atmam gerektiğini düşündüm. Daha fazla sorumluluk almam gerektiğini düşündüm.

Birtakım şeylerin üstüne giderek iyi şeyler yapmak istediğimi belirtmek isterim. Benim yüzümden gol de yenilebiliyor, hatalar oluyor ama takım olarak oynadığımız zaman her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Bugün de bunun meyvesini yedik."

"Derbi öncesi maçlar çok önemlidir"

"Derbi öncesi çok önemlidir böyle maçlar. Kazandığımız için mutluyum. Derbi hazırlıklarını yapacağız artık. Arkadaşların ayağına, yüreğine sağlık.

Yeri geldi tepki yedim ama böyle şeylerin üstesinden gelmek gerekiyor. Unutmanız, hemen orada yenmeniz gerekiyor. Aykut hocanın da yardımlarıyla bunu yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde yardımcı oldular. Çok tepki gördüm ama hepsinin üstesinden beraber geldik. "

Psikolojik anlamda kendimi hazır tutmam, daha iyi hissetmeye açık olmam... Yeri geliyor Volkan Abi de ıslıklanıyor. Futbol böyle bir oyun. Biz bir aileyiz ve hep beraber olduğumuz zaman daha iyiyiz.