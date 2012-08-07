Ozan Kılınç: Bıraktığım yerden gazeteciliğe devam

Azadiya Welat Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kılınç tahliye oldu. bianet’e konuşan Kılınç, “Özgür basının susturulamayacağını göstermek için haber yapmaya kaldığım yerden devam edeceğim” dedi.

Çiçek Tahaoğlu'nun Bianet'te yer alan röportajı şöyle: Azadiya Welat Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kılınç, tutuklu bulunduğu Bingöl M Tipi Cezaevi'nden 3. Yargı Paketi kapsamında tahliye edildi.

Kılınç, "Zorluklar ve baskılar olsa da gazeteciliğe bıraktığım yerden devam edeceğim" dedi. Kılınç'ın tahliye olduğu bu dava dışında şu anda tutuksuz olarak bir yıldan yedi yıla kadar değişen hapis istemleriyle yargılandığı yaklaşık altı-yedi dava dosyası Yargıtay'da bekliyor. "Hepsi aynı, 'propoganda' suçlarından" diyor.

Kılınç, içerideyken de gazeteciliği hiç bırakmadığını söyledi:

"İçerideyken sürekli yazıyordum. Cezaevinde yaşanan sorunlarla, yargılanan arkadaşların davalarıyla ilgili haberler yazıp gazeteme yolluyordum. Her ne kadar içeride olsak da bu mücadeleyi devam ettirmeye çalışıyorduk.

"Özgür basının susturulamayacağını göstermek için haber yapmaya kaldığım yerden devam edeceğim."

Kılınç'ın bir de kitap yazma planı var. "Kürt basınına yönelik bir kitap çalışması olacak. Kürt basınının bugüne gelmesi, önemi, amacı ve ayrıca basın üzerindeki sansür uygulaması ve baskıları ele almayı planlıyorum."

Ne olmuştu?

Azadiya Welat eski Genel Yayın Yönetmeni Ozan Kılınç, 1984'te Diyarbakır-Lice'de doğdu.

22 Temmuz 2010'da evine yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklandı. Gazetede yayınlanan haberlerinden dolayı "örgüt propagandası yapmak" ve "örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza Yargıtay tarafından bozulunca, 7 Nisan 2011 günü yeniden yapılan yargılamasında 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bingöl M Tipi Cezaevi'nde bulunan Kılınç'ın avukatı Servet Özen, 3. Yargı Paketi kapsamında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Kılınç da hem Cezaevi Savcılığı'na hem Yargıtay Ceza Dairesi'ne dilekçeyle başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, Kılınç'ın şartlı tahliyesine karar verdi.

Kılınç'ın, bianet'in "Hapis Gazeteciler 'Suç'larını Anlatıyor" bölümünde yazdığı mektup 13 Ocak 2012'de yayınlanmıştı.

24 Temmuz Basın Özgürlüğü Günü'nde bianet'e basın sansürü ile ilgili bir mektup daha yazdığını ama mektup bianet'e ulaşmadan tahliye olduğunu söyleyen Kılınç, "bianet'e hem içeride hem dışarıda bize destek olduğu, sesimizi dışarı duyurduğu için teşekkür ederim" diye konuştu.