Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü, Leicester'da buluşabilir

Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak'ın, yazın hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken, Premier Lig ekibi Leicester City'nin, Ozan Kabak'ın peşinde olduğu belirtildi.

Leicester City'nin listesinde yer alan Ozan Kabak, eğer bu transfer gerçekleşirse milli takımdan arkadaşı olan Çağlar Söyüncü ile aynı takımda forma giyecek.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Leicester City, Ozan için Schalke 04'e 9.5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Bundesliga ekibi ise bu teklifi düşünmek için süre istedi.

Geçen sezon Bundesliga'dan küme düşen Schalke, Liverpool ile Avrupa futbolunun vitrinine çıkan mlli stoperden iyi bir gelir elde edebilir.

Ozan Kabak'ın Liverpool performansı

Türk stoper, geçtiğimiz sezon Liverpool ile toplamda 14 kez maça çıktı. Sezon bitmesine yakın sakatlık yaşayan ve formasından uzak kalan Ozan Kabak, Premier Lig'de dokuz kez forma giydi.

Genç savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört kez yeşil sahaya ayak bastı.

Liverpool, indirimi kabul etmemişti

2020 - 21 sezonunda Bundesliga’ya veda eden Schalke, oyuncu satışları yaparak ve maaş bütçesini azaltarak mali tablosunda bir denge yaratmayı hedefliyor.

Mavi-beyazlılar bu amaç doğrultusunda, Liverpool’a Ozan Kabak transferinde bir indirim yapmayı teklif etti. Bundesliga ekibi, genç oyuncuyu 8.5 milyon pound karşılığında Liverpool’a önerdi. Ancak İngiliz devinin, bu teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

Ozan Kabak eğer Leicester City'ye transfer olursa; Çağlar Söyüncü, Wesley Fofana ve Jonny Evans gibi isimlerle forma rekabetine girecek.

Brendan Rodgers'ın ekibi geçtiğimiz sezonu 66 puanla beşinci sırada tamamlamış ve Şampiyonlar Ligi'nin kapısından dönmüştü. (Goal Türkiye)