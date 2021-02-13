Ozan Kabak, Liverpool formasıyla ilk maçına çıkıyor: Leicester City karşısında 11'de

Premier Lig takımlarında Liverpool'da, Fabinho'nun da sakatlık geçirmesinin ardından milli futbolcu Ozan Kabak bugünkü Leicester City maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Bugün Türkiye saati ile 15:30'da başlayacak karşılaşmada Liverpool, Leicester City deplasmanına çıkıyor. Leicester forması giyen diğer milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü de ilk 11'de sahaya çıkarken, Cengiz Ünder yedekler arasında yer alıyor.

İlk 11'ler

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Milner, Mane, Salah, Firmino.

Leicester City: Schmeichel, Amartey, Evans, Çağlar Söyüncü, Ricardo, Ndidi, Tielemans, Albrighton, Maddison, Barnes, Vardy.

"Ozan genç olsa da deneyimli bir oyuncu"

Ozan Kabak hakkında dün açıklamalarda bulunan Klopp "Ozan hala genç, bu yüzden evet. Bildiğiniz gibi ben o yaşlarda iyi bir oyuncu değildim, fakat stadda seyirci olması hoşuma giderdi, en azından 200'den fazla olunca, çünkü iki üç kişi olduğunda herkesin söylediğin duyuyorsunuz. Ama maçlarda bundan daha çok olurdu ve ben de seyircilerden dolayı üzerimde baskı hissetmezdim, dediğimi anlamışsınızdır" dedi.

İşte Liverpool'un ilk 11 paylaşımı: