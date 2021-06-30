Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti

Ara transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Kabak, İngiliz devine veda etti.

Ara transfer döneminde Alman ekibi Schalke'den satın alma opsiyonuyla Liverpool'a kiralanan genç oyuncu İngiliz devinden ayrıldı.

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Ozan Kabak şu ifadeleri kullandı:

"Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiği dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile mutlu bir şekilde hatırlayacağım."