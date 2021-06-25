Liverpool'da kiralık olarak forma giydikten sonra Schalke'ye dönen Ozan Kabak için istenen bonservis bedeli belli oldu.

Bild'in haberine göre, Schalke, Crystal Palace ve Leicester City'nin kadrosuna katmak istediği Ozan Kabak için 15 milyon Euro istiyor.

Schalke'nin daha önce 20 milyon Euro fiyat biçtiği Ozan için ekonomik durumunu göz önüne alarak böyle bir karar verdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu Liverpool'da geçiren ve 13 karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki stoperin 18 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonu kullanılmamıştı.