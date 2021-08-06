Ozan Kabak için 10 milyon euroluk teklif

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak için Sevilla devreye girdi.

İspanyol ekibi Sevilla, geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak için iddiaya göre 10 milyon euroluk teklifte bulundu.

Todofichajes'te yer alan habere göre Schalke'nin Bundesliga'da küme düşmesinin ardından Ozan Kabak, Alman ekibinde kalmak istiyor. İki kulübün anlaşma sağladığı ve birkaç pürüzün ardından transferin resmiyet kazanabileceği aktarıldı.