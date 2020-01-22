Ozan Kabak: Hayalim dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmak

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Alman Sportbild dergisine verdiği röportajda, Galatasaray'dan ayrılarak geçen yıl Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olmasının kendisi için zor bir karar olduğunu kaydetti.

İstanbul'da efsane futbolcular arasına girmenin harika bir şey olabileceğini ancak bunu şu an için istemediğini aktaran 19 yaşındaki oyuncu, "Hayalim dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmak. Bunu sadece Batı Avrupa'da başarabilirim. Kariyerimi daha sonra da Türkiye'de sürdürebilirim" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinden birinin de İngiltere'de futbol oynamak olduğunu ifade eden Kabak, "Birkaç yıl daha Almanya'da kalmak istiyorum. Ancak daha sonra İngiltere'ye sıçramayı başarmak istiyorum" şeklinde görüş belirtti.

Genç futbolcu, Bundesliga'nın en üst seviyede olduğunu ancak dünyanın en iyi liginin Premier Lig olduğunu kaydetti.

Ozan Kabak, geçen yıl Galatasaray'dan Stuttgart takımına, bu sezonun başında da Schalke 04'e transfer oldu.

Bundesliga'da 28 maçta forma giyen milli futbolcu, 6 gol kaydetti.