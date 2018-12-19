Ozan Kabak görüşme odasında

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, eksik mevkikere takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da ilk hamle iç transferde gerçekleşiyor.

Sarı-kırmızılar teknik direktör Fatih Terim'in genç yaşına rağmen en çok güvendiği isimlerin başında gelen Ozan Kabak ile sözleşme uzatılacağı öğrenildi.

Geçtimiz sezon iç sahada Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk kez forma giyen genç oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de toplam 16 maçta forma giydi. 18 yaşındaki Ozan Kabak ile sözleşme uzatmak için adımların atıldığı ve görüşmelere başlanıldığı öğrenilirken sarı kırmızılar genç oyuncunun ücretinde de iyileştirmeye gideceği gelen bilgiler arasında.