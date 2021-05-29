Ozan Kabak: Final hayaliyle uyumak istiyorum

A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından Ozan Kabak, Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında konuştu. Kabak, “Hayallerle açtık ropörtajı, hayallerle devam edelim. 11 Temmuz öncesi finali düşünerek uyumak istiyorum. Kim istemez ki şampiyonluğu… Herkes aynı cevabı verir bence” sözlerini kullandı.

Kariyeri hakkında konuşan Ozan Kabak, "Her zaman hayallerim yüksekti ama bu kadar kısa sürede buralara gelmeyi zor görüyordum. Doğru tercihler, doğru planlama ve çok çalışarak buralara geldik. Türkiye Ligi, Almanya Ligi, İngiltere ve Avrupa Şampiyonası… Çok gururlu ve çok heyecanlıyım. Almanya Ligi’nde 2 sene oynadım, Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi oynadım ama İngiltere başka bir seviye. 5 ay bile olsa orada oynamak bana çok şey kattı. Çok iyi takımlara, çok iyi santrforlara karşı oynadım. Klopp gibi bir hocayla çalıştım, Salah ve Mane ile antrenman yaptım. Benim için 5 ay çok iyi geçti, sanıyorum daha iyisi olamazdı" dedi.

"Her şablona hazırız"

Şampiyona öncesi 13 günlük hazırlık fırsatının bulunduğunu hatırlatan Ozan Kabak, tüm takımın yemeklerinde ve sohbetlerinde turnuva hakkında konuştuğunu belirtti.

Yıldız oyuncu, Milliler'in üçlü savunma tercihi hakkında ise "Üçlü savunma zor değil ama üzerine çalışılması, antrenman yapılması gereken bir sistem. Stuttgart’ta, Schalke’de, Galatasaray’da üçlü oynadım. Merih de, Çağlar da, Kaan da oynadı. Hocamız bize en iyi taktiği çizecektir ama biz oyuncular olarak her şablona hazır oluruz" dedi.

"Wijnaldum bana 'şanslısınız' dedi"

Liverpool'dan ayrılmadan önce Van Dijk ve Klopp ile konuştuğunu, her iki ismin de başarı dileklerini ilettiğini ifade eden Ozan Kabak, İngiliz ekibinin Hollandalı yıldızı Georginio Wijnaldum ile sohbetini aktardı:

"Liverpool’da da şampiyona için çok muhabbet ettik. Benim çok yakın arkadaşlarım Wijnaldum, Thiago, Van Dijk gibi isimlerdi. Onlarla Hollanda maçını konuştuk mesela, Wijnaldum bana ‘Şanslısınız’ dedi. Ben de ona sonucun şans olmadığını söyledim" dedi.

"Finali düşünerek uyumak istiyorum"

Liverpool'da geçirdiği 5 ay boyunca takım arkadaşlarıyla sık sık Avrupa Şampiyonası'nı konuştuğunu kaydeden Ozan Kabak, herkesin Türkiye'nin gücünü ve kalitesini bildiğini belirtti.

Ozan, turnuva hayalleriyle alakalı olarak, “Hayallerle açtık ropörtajı, hayallerle devam edelim. 11 Temmuz öncesi finali düşünerek uyumak istiyorum. Kim istemez ki şampiyonluğu… Herkes aynı cevabı verir bence” sözlerini kullandı.

Manchester City-Chelsea finali hakkında da görüşleri sorulan Milli oyuncu, "City apayrı bir düzeyde ve bir adım önde görüyorum ama Chelsea de Tuchel sonrası çok iyi futbol oynadı. Bizi de yendiler. Yine de City’yi bir adım önde görüyorum” dedi.

"Türk halkına teşekkür ediyorum"

Ozan Kabak, "Türk halkına, milletine çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. İnanıyorum ki bu yolda bizi desteklemeye devam edecekler. Biz de onları gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.