Ozan Doğulu: Karım her şeyi biliyor, Google'a ihtiyacım yok

DJ Ozan Doğulu, eşi Ece Doğulu'nun çok sayıda kişisel gelişim kitabı okuduğunu belirterek "Benim okumama gerek kalmıyor. Bir tişört var, üzerinde 'Benim Google’a ihtiyacım yok, karım her şeyi biliyor' yazıyor. Ece de benim Google’ım" dedi.

Hürriyet'ten Gülben Ergen'in sorularını yanıtlayan Ozan Doğulu ve Ece Doğulu'nun açıklamaları şöyle:

- Tanışma hikayenizden başlamak istiyorum. Nasıl kesişti yollarınız?

- Ece Doğulu: Bizi yakın arkadaşım İdil Fırat tanıştırdı. Ozan’la ilk kez kuliste tanışmıştık. Sezen Aksu konseri için Bursa’ya geldiler. Ben Bursalıyım. O zamanlar lise 2’nci sınıftaydım. Onlarla birlikte turneye gittik.

- Ozan Doğulu: Sezen bana İdil ve Ece için “Bu kızlar bizimle turneye gelecek” dedi. “Efendim?” dedim. Tatil amaçlı bizimle turneye katıldılar. “Yandık!” dedim içimden.

- Ece: Biz çok keyif almıştık, niye öyle diyorsun? (Gülüyor)



- Flört döneminiz ne kadar sürdü?

- Ece: 3-4 sene flört ettik.

- Ozan: Ece 18 yaşına girdiği gün evlenme teklif ettim.



- İnanamıyorum! Ece hemen kabul ettin mi?

- Ece: Evet. 19 yaşında evlendim, 20 yaşında da Arya’yı doğurdum.



- Ece, Ozan gibi bir adamla evli olmak zor mu? Birlikte çok güldüğünüzü düşünüyorum gerçi...

- Ece: Evin içinde çok güldüğümüz doğru. Çocuklarla olan düzenle Ozan’ın iş hayatı ve onun getirisi zor olan kısım. İşin içinde çok fazla iş kolu var, neyse ki çocuklar bunun keyifli kısmına şahit oluyor. Evin içinde müzik olması onları besliyor. Öte yandan kendilerine ait bir düzenleri var. Evde sanatçı bir baba olduğu için tatil günlerinin ve uyku saatlerinin ters olmasına alışkınlar. Sanki her baba öyleymiş gibi...



- Bence sen de sabırlı bir kadınsın...

- Ece: Evet. Sabrı yüksek biriyim.

- Ozan: Yüksekti. Her güzel şeyin bir sonu var dermişim! (Gülüyor)

- Ece: Bugün saydım, 75’inci kişisel gelişim kitabımı okumuşum. (Gülüyor)

- Ozan: Benim okumama gerek kalmıyor. Bir tişört var, üzerinde “Benim Google’a ihtiyacım yok, karım her şeyi biliyor” yazıyor. Ece de benim Google’ım.