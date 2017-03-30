Ozan Can Kökçü Bursaspor'da

Bursaspor, 18 yaşındaki gurbetçi futbolcu Ozan Can Kökçü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, Hollanda doğumlu Ozan Can'ın, Özlüce Tesisleri'nde kendisini Bursasporlu yapan imzayı attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, uzun süredir takip ettikleri yetenekli bir oyuncuyu takıma kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ademoğlu, yeni transferleri Ozan Can ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Birçok önde gelen kulübün peşinde koştuğu Ozan Can ile beraberiz. Ozan 1998 doğumlu ve Hollanda'da yetişmiş bir arkadaşımız. Feyenoord altyapısında oynuyordu. Dün de Azerbaycan Ümit Milli Takımı forması ile Türkiye Ümit Milli Takımı'na karşı oynadı. Hem kabiliyet hem de prosedür olarak inşallah A Milli Takım'da forma giyebilecek durumda. Ozan Can ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Sözleşmesi 1 Temmuz 2017 tarihi ile geçerli olacak. Birçok kulüp belki şu an bize kızabilir ama önemli bir iş yapıldı. Bursaspor'a önemli bir oyuncu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Ozan Can ise büyük bir kulübe geldiğini ve bugünü asla unutmayacağını belirterek, "Küçük yaşlardan beri Bursaspor'u yakından takip ediyorum. 2010 yılındaki şampiyonluğu hatırlıyorum. Futbol altyapısı olarak Hollanda'da Groningen'de 5 yıl oynadım. Bu sezon Feyenoord beni transfer etti. Ofansif orta saha oyuncusuyum. Teknik ve hızlı bir oyun stilim var. İnşallah uzun yıllar Bursaspor'a faydalı olurum. Groningen'de hocam Türkiye'de daha önce futbol oynamış Van Gobbel'di. Kendisi bana 'Çok çalışırsan iyi yerlere gelebilirsin.' dedi. Benim de seçimim Bursaspor oldu." ifadelerini kullandı.