T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÖZALP'TE 12.5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ  VAN (A.A)

02 Ağustos 2011 14:17

-ÖZALP'TE 12.5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ  VAN (A.A) - 02.08.2011 - Van'ın Özalp ilçesinde, toprağa gömülü halde 12 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı bir köyün muhtarı olan İ.T'nin evinde arama yaptı. Aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü halde, 12 kilo 500 gram eroin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan muhtar İ.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köydeki bazı vatandaşlar, adliye önünde toplanarak, İ.T'nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Polisin uyarısıyla grup dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24