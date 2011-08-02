-ÖZALP'TE 12.5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ VAN (A.A) - 02.08.2011 - Van'ın Özalp ilçesinde, toprağa gömülü halde 12 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı bir köyün muhtarı olan İ.T'nin evinde arama yaptı. Aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü halde, 12 kilo 500 gram eroin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan muhtar İ.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Köydeki bazı vatandaşlar, adliye önünde toplanarak, İ.T'nin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Polisin uyarısıyla grup dağıldı.