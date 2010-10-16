Özal'ın soruşturmasına üç yeni tanık

T24- Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında Özal'ın yakın çevresinde yer alanlar "tanık" sıfatı ile ifade verecek.





Özal'ın başdanışmanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, Özel Kalem Müdürü Feyzi İşbaşaran ve Koruma Müdürü Musa Öztürk, soruşturmayı yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından ifade vermeye çağırıldı.





Geçtiğimiz hafta ertelenen Semra Özal'ın ifadesinin alınması ise 25 Ekim günü gerçekleşecek.



Tanıkların mazeret bildirmedikleri takdirde 18-19-20 Ekim tarihlerinde ifade vermeleri bekleniyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümüyle ilgili basında yer alan haberler üzerine resmen soruşturma başlatmıştı.







Özal'a 1988'de düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de yine basında yer alan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, soruşturma dosyası "yetkisizlik" kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.



Her iki soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında birleştirildi.





